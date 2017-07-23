Модель умерла после выступления в караоке

28-летняя модель из Сингапура умерла после выступления в караоке. Стелла Вонг исполняла песню, когда почувствовала себя плохо.

Модель проводила вечер в компании друзей. Они веселились и пели песни в караоке-баре. Стелла вышла на сцену, чтобы исполнить песню. Однако почувствовала, что не контролирует всю левую часть тела. После чего упала.

Девушку срочно доставили в медучреждение. Там она потеряла сознание и не приходя в себя через трое суток скончалась. Врачи диагностировали инсульт.

Мать модели утверждает, что девушка не жаловалась на здоровье. Но периодически ее мучали головные боли. Стелла даже обращалась в больницу, но ей ничем не помогли. Поэтому родители Вонг частично обвиняют в смерти своей дочери врачей, которые своевременно не отреагировали на проявлявшиеся симптомы.

Отец ушедшей из жизни модели решил, что органы его дочери еще могут спасти несколько жизней. Почки и печень были трансплантированы трем нуждающимся в них людям.