В сети появились шпионские фото нового Jeep Wagoneer

Американский бренд Jeep приступил к дорожным испытаниям внедорожника Wagoneer свежего поколения, который будет доступен в двух вариациях колёсной базы. На сегодняшний день тестовый прототип далёк от товарного автомобиля, однако он получил также ряд завершённых черт внешности.

Как пишет автомобильный портал «ВладТайм» со ссылкой на зарубежное издание motor1, новый внедорожник можно будет приобрести в двух версиях, отличающихся размером колёсной базы. Удлинённый автомобиль назовут Grand Wagoneer, при этом массу обеих модификаций планируется снизить за счёт использования алюминиевых деталей.

На свежих шпионских фотографиях видно, что новый Jeep Wagoneer проходит тесты в плотном камуфляже, за которым просматриваются некоторые особенности модели. Новинка получила множество сходств с китайской версией Jeep Grand Commander, дизайн которого раскрыли на патентных изображениях.

Предположительно новый Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer дебютируют к 2020 году. По данным инсайдеров, цена внедорожника в «топовой» комплектации будет достигать 140 000 долларов (около 8 260 000 рублей), а его основным конкурентом станет Range Rover.