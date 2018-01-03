В продаже появился новый внедорожник Jeep Grand Commander

В Китае начинаются продажи нового семиместного внедорожника Jeep Grand Commander, разработанного для рынка Поднебесной. Накануне американцы озвучили прайс на автомобиль и приступили к приёму заказов.

Новый Grand Commander доступен в Китае для заказа по цене от 279 800 юаней (2 774 000 рублей). Самый укомплектованный вариант автомобиля обойдется покупателю в 409 800 юаней (4 062 000 рублей).

Новый Jeep Grand Commander получил габариты 4873х1892х1738 мм при колесной базе размером в 2800 мм. По размерам автомобиль схож с Toyota Highlander. В модельной линейке американской марки машина заняла место на ступень ниже Cherokee.

Моторный отсек Jeep Grand Commander занимает 2-литровый турбодвигатель производительностью 234 или 265 л.с. Для агрегата предусмотрена 9-АКПП от ZF. Машина продается в передне- и полноприводном исполнениях.

Новый Jeep Grand Commander оснащается ABS, EBD, усилителем экстренного торможения, эйрбэгами в количестве до десяти устройств, системой курсовой устойчивости, мультимедийным комплексом с тачскрином и многим другим. Автомобиль выпускается на СП FCA и GAC в городе Чанша (Китай).