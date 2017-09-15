Спасенный ослик отблагодарил всех улыбкой

Спасенный в Ирландии ослик от наводнения отблагодарил всех улыбкой. Снимок счастливого ослика быстро набрал популярность среди жителей всего мира.

В селение Киллорглин разлилась местная речка. Ослик Майк оказался в водном плену. Однако спасатели не оставили животное в беде. Сотрудники Animal Heaven Animal Rescue подобрались к ослику на лодке. Накинув спасательный круг на его шею, доставили на сушу.

На твердой почве ослик Майк радостно всем улыбнулся. Спасатели расценили это, как благодарность в свою сторону.

Сейчас спасенный ослик находится в безопасности. Его шерсть просушивают, а самого откармливают горячей пищей. В одном из легких скопилась жидкость. Однако при должном уходе, это не повлечет никакой опасности.

Снимок благодарного Майка собрал множество восторженных отзывов и комментариев у пользователей Фейсбука.