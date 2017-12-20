SsangYong представил новый минивэн Stavic

Состоялась официальная презентация нового SsangYong Korando Turismo, который также известен как Stavic или Rodius. Минивэн оснащается теми же двигателями, однако внешность и список оборудования были переработаны.

Обновленный минивэн SsangYong Stavic получил иной передний бампер, радиаторную решетку, капот, противотуманки, а также диски колес на 18 дюймов. В списке оснащения появился доработанный информационно-развлекательный комплекс с поддержкой смартфонов и точкой доступа Wi-Fi.

На рынке будут доступны и 9- и 11-местные варианты, а максимальная комплектация SsangYong Stavic получит высокую крышу и семиместное исполнение. При этом моторная гамма осталась прежней: дизельный двигатель объемом 2,2 литра и мощностью 178 «лошадей». Трансмиссию дополнит автомат на семь ступеней.

Новое поколение минивэна будет доступно и в полноприводном и в заднеприводном исполнении. На авторынке Южной Кореи модель будут предлагать по цене от 28,38 млн вон или 1,5 млн рублей.