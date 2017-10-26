Немецкие эксперты назвали самые выгодные для перепродажи авто

Немецкие фирмы Focus online и Bähr&FessForecasts раз в полгода публикуют перечни автомобилей, которые меньше всего теряют в цене на рынке Германии. Компании подсчитывают, сколько процентов от изначальной стоимости машина потеряет за три года.

По наивысшей остаточной стоимости в 2021 году среди субкомпактных моделей лидирует Opel Karl, который в течение ближайших трёх лет подешевеет на 53%. Что касается компактных авто, первенство здесь заполучил Volkswagen Polo, который обесценится на 56,5%. В гольф-классе меньше всего потеряет в цене MINI Clubman (-57%), в среднем классе – Audi A5 2.0 TFSI Sportback (-55%).

В премиальном сегменте лидером стал гибрид Porsche Panamera 4 (-49,5%), а в бизнес-классе – Mercedes-Benz E 200Т (-51,5%). Что касается SUV, меньше других подешевеют компактный MINI One Countryman (-60,5%), среднеразмерный Porsche Macan (-60%) и полноразмерный Mercedes-Benz G 350 D (-51%).

Меньше всего в своём сегменте потеряют в цене минивэн Mercedes-Benz B 160 (-53%) и электрокар Opel Ampera-e (-45%). Кроме того, в список попали купе BMW 218i (-56%), спорткар Porsche 718 Boxster (-57%), кабриолет MINI Cooper (-58%).