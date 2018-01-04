Названы автомобили года в России в 27 номинациях

Представлены результаты «Авто года России 2018» по 23 классам и четырем номинациям согласно результатам трехмесячного голосования, в котором участвовало 1 068 215 респондентов.

Премию «Авто года в России – 2018» получили KIA Picanto среди городских машин, LADA Vesta/SW в компактном сегменте, в среднем классе компактных авто – Ford Focus, а среди средних моделей Hyundai Sonata. В бизнес-классе награду получила BMW 5-Series, представительском классе – Mercedes-Benz S-Class, а среди премиальных – Mercedes-Maybach S-Class.

При этом купе Chevrolet Camaro стал лучшим в своём классе, а Audi R8 Coupe среди премиум-купе. KIA Stinger получил премию в сегменте грантуреров, среди кабриолетов и родстеров был признан Porsche 718 Boxster, а премиальных Mercedes-AMG GT Roadster.

Далее премии удостоили LADA Vesta SW Cross как лучший универсал в кросс-версии, а среди внедорожников «Авто года 2018» наградили компактный Subaru XV, легкий SKODA Kodiaq, средний Toyota Land Cruiser Prado и тяжелый Range Rover, а также пикап Mitsubishi L200.

Volkswagen Caddy признан лучшим компактвэном, Volkswagen Multivan – минивэном, LADA Largus – мини-фургоном, Ford Transit Custom – легким фургоном, а Volkswagen Crafter – фургоном. В специальной номинации KIA Stinger лучшим новым авто. LADA вновь стала любимым брендом среди бюджетных авто, Mercedes-Benz среди премиальных, а узнаваемой китайской маркой признана Chery.