Автоэксперты представили список лучших авто «по деньгам»

Автоэксперты издания U.S. News & World Report определили, какие модели являются лучшими по соотношению цены, качества, содержания, надежности и безопасности. В результате из каждого сегмента был представлен один представитель.

Специалисты изучали обзоры авто от авторитетных изданий, рассматривали актуальные цены на модели, а также соотносили это с потерей стоимости авто во время использования. В результате самым оптимальным вариантом среди компактных авто стал KIA Soul. По соотношению цены, качества, содержания авто, надежности и безопасности в сегменте больших авто стал Chevrolet Impala, а премиальный класс представил Lexus ES.

Лучшей в своем классе стала и гибридная модификация Toyota Prius. Субкомпактные автомобили представил Honda Fit, спорткары – FIAT 124 Spider, а среднеразмерники – Hyundai Sonata. Сегмент минивэнов возглавил Chrysler Pacifica, компактных пикапов – Chevrolet Colorado, а полноразмерных – Ford F-150.

Среди сегмента SUV лучшими «по деньгам» оказались Acura MDX на семь мест, Lexus RX 350 на пять, полноразмерник Ford Expedition, KIA Sorento на семь мест, Nissan Murano на пять, компактный Lexus NX, суперкомпактный Honda HR-V, а также гибрид Toyota RAV4 Hybrid.