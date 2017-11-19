Назван ТОП-10 авто, которые выглядят дороже своей цены

На сегодняшний день на автомобильных рынках присутствуют автомобили, которые выглядят дороже, чем стоят. Специалисты составили ТОП-10 таких машин.

Первенство в рейтинге принадлежит «японцу» Honda Civic, известному своими практичными свойства и повышенной безопасностью. Также авто получило очень красивый салон, благодаря которому можно заключить, что автомобиль стоит дороже заявленной на него цены. За Honda Civic автолюбители выложат 18 000 долларов.

На втором месте числится кроссовер Mazda CX-3, внешний дизайн которого свидетельствует, что за него придется отдать не одну сотню тысяч долларов, но в действительно его цена равняется 20 000 долларам. В первой тройке расположился пикап Chevrolet Colorado, славящийся отличным внешним видом и большой грузоподъемностью, а его цена составит 20 000 долларов.

В первой пятерке представленного рейтинга расположились внедорожник Jeep Compass за 20 000 долларов и спорткар Ford Mustang, который обойдется автолюбителям в 25 000 долларов. В первой десятке расположились Toyota Prius, Fiat 124 Spider, Chrysler Pacifica, KIA Cadenza и Infiniti QX30.