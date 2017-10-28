Редкий и дорогой суперкар Ferrari F12tdf ищет покупателя

Редкий и дорогой Ferrari F12tdf ищет покупателя. Речь идет об одном из 799 выпущенных экземпляров суперкара. По сути, Ferrari F12tdf является гоночным автомобилем, но его использование допустимо на дорогах общего пользования. Машина уйдет с молотка аукционного дома Mecum.

Движущей силой суперкара Ferrari F12tdf является 6,3-литровый V12. Производительность установки составляет 769 л.с. Агрегат взаимодействует с семидиапазонной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Суперкар Ferrari F12tdf имеет эффектную внешность, что выражается практически в каждом элементе его экстерьера. Даже колеса автомобиля привлекают внимание, ведь машина стоит на 20-дюймовых дисках, "обутых" в Pirelli P-Zero. Это не только делает Ferrari F12tdf красивее, но и обеспечивает ему хорошую управляемость на высоких скоростях. Также автомобиль имеет карбон-керамические тормоза с черными суппортами. Кузов продаваемого Ferrari F12tdf выкрашен в уникальный колер Giallo Triplo Strato. Контрастный салон автомобиля отделан алькантарой и прошит желтой строчкой.

По данным владельца продаваемого Ferrari F12tdf, автомобиль проехал всего 150 миль. Дополнительные опции, установленные на машину, обошлись ее хозяину в 120 000 долларов. В аукционном доме Mecum рассчитывают продать суперкар Ferrari F12tdf примерно за 1 300 000 долларов.