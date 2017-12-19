Новый KIA Rio получит обновленную внешность и новые технические параметры

Южнокорейская компания KIA в 2018 году намерена вывести на авторынок новый KIA Rio. Вероятно, что новый KIA Rio снабдят обновлениями экстерьера, интерьера и новыми техническими параметрами.

Официальная информация о новом KIA Rio пока засекречена, но сообщается, что при всех изменениях во внешности и под капотом, новинка останется в бюджетном сегменте. Вероятная стоимость нового KIA Rio составит 15 000 долларов. Согласно появившимся инсайдерским сведениям, в новом KIA Rio появится больше пространства в салоне, который будет подвергнут рестайлингу. В интерьере следует выделить плавные очертания и дорогостоящие отделочные материалы.

Стандартный вариант исполнения нового KIA Rio получит МКПП, а выпускаться новинка будет в кузовах хэтчбэк и седан. Инженеры обновят мотор KIA Rio, но за доплату в авто могут внедрить современные защитные системы.