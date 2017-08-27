Огромный горбатый кит спас женщину от нападения акулы. Случай попал на видео.

Исследовательница китов Нэн Хаузер проводила съемки в южной части Тихого океана неподалеку от островов Кука. 63-летняя женщина проводила съемку и общалась с китом. Однако поведение кита в какой-то момент стало настораживать исследовательницу. Он даже поднял ее на своей спине над водой. Нэн Хаузер призналась, что серьезно испугалась за свою жизнь.

Но как выяснилось позже, горбатый кит защищал женщину от акулы. Она так увлеклась режиссерской работой, что не заметила приближения хищника. Кит пытался спрятать свою знакомую под плавником и вытолкнуть ее на поверхность. Он продолжал оберегать женщину, пока опасность не миновала.

Нэн Хаузер уже порядка двадцати лет занимается охраной китов. Она руководит двумя организациями по их защите и изучению. Подобный случай с женщиной произошел впервые. Она благодарна за оказанную защиту.