LADA 4X4 и Audi S6 посоревновались в перетягивание каната на снегу

В сети обнародовали видео, в котором продемонстрировали соревнование по перетягиванию каната между внедорожником LADA 4X4 и полноприводным седаном Audi S6. Видеоролик опубликован на видеохостинге YouTube.

Соревнование провели на заснеженном поле. При рассмотрении обнародованного видео становится понятно, что тяжелый и мощный Audi S6 Quattro побеждает отечественный внедорожник. Под капотом 1825-килограммового немецкого автомобиля разместился 4,2-литровый 8-цилиндровый бензиновый агрегат с отдачей 340 «лошадок». Вес LADA 4X4 составляет 1210 кг, а оснащается он 1,7-литровым 83-сильным двигателем, приводимым в действие 5-скоростной МКПП.

Раньше в сеть утекли видео, показывающие подобные состязания между электрокроссовером Tesla Model X и второй генерацией Hummer. Еще были соревнования между Tesla Model X и Toyota Land Cruiser Prado.