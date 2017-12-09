Погодные аномалии в США: аллигаторы вмерзли в лед

На востоке США аллигаторы замерзли под водой в парке Северной Каролины из-за погодных аномалий

Shallotte River Swamp Park в своем аккаунте в Facebook опубликовал видео, на котором видны аллигаторы, замерзшие под водой из-за погодных аномалий в Северной Каролине. Над поверхностью льда видны только пасти и носы. Аллигаторы успели их высунуть до того, как вода замерзла, что позволяет им дышать. По мнению экспертов, после повышения температуры окружающей среды, животные смогут вернуться в свое привычное состояние. Рептилии попали в такую сложную ситуацию из-за аномальных холодов, пришедших почти на все восточное побережье США.

Кроме того, по данным NASA, полученным со спутника, вследствие резкого похолодания, произошло оледенение рек на том же восточном побережье, что не характерно для этого района.

Также 8 января сего года в сети опубликовано видео жителя штата Массачусетс Райана Кэнди, на котором запечатлены замерзшие, из-за резкого падения температуры до -200С, участки Атлантического океана.