Калининградский "Автотор" приступил к производству нового Kia Stinger

Завод «Автотор», расположенный в Калининграде, начал выпускать новый KIA Stinger по методу крупноузловой сборки. Отмечается, что автомобиль собирается в двух версиях с различными двигателями, а также с задним и полным типом привода.

В России приём предзаказов на фастбек KIA Stinger стартовал в конце 2017 года, первые экземпляры доберутся до покупателей в марте нынешнего года. Стоимость новинки начинается от 1 999 900 рублей.

Под капотом автомобиля устанавливает 2,0-литровый турбомотор линейки Theta II с непосредственным впрыском топлива. В России с учётом налоговой оптимизации его мощность составляет 247 лошадиных сил. Отметим, что с таким мотором KIA Stinger может оснащаться как системой заднего привода, так и полного.

Самая мощная модификация GT приводится в движение 3,3-литровым битурбированным двигателем V6 семейства Lambda с отдачей в 370 л. с. Такая версия способна разгоняться до первой «сотни» за 4,9 секунды, что делает её быстрейшим автомобилем за всю историю марки.

KIA Stinger GT предлагается исключительно с приводом на обе оси колёс. Вне зависимости от двигателя в роли трансмиссии выступает 8-скоростной «автомат» с режимом ручного переключения.