Американцы пытаются вернуть историческое здание, унесенное ветром в Канаду

Американцы пытаются вернуть историческое здание, которое унесло ветром в Канаду. Из-за бюрократических проволочек сделать это пока не удается.

Историческое здание располагалось на территории штата Мэн. Оно считается культурным наследием страны. Это небольшой сарай, который находится около музея копченой сельди в Любеке.

В начале января в этом районе бушевал сильный шторм. Сваи старого здания были разрушены метелью. А сильный ветер отнес постройку к острову на территории Канады. К слову, расстояние до границы было небольшое – несколько сотен метров.

Сейчас историческое здание наполовину погружено в воду. Американцы пытаются вернуть культурное наследие на родину. Однако встретили препятствие со стороны канадских властей. Дело в том, что несколько людей уже предъявило право на обнаруженную бесхозную постройку. К тому же, отмечается, что у сарая из Америки уже наблюдали вандалов с бензопилами.