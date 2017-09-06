Для бездомных разведенных мужчин в Италии открылся хостел. Мужчины в стране после развода остаются на грани нищенского существования. На помощь пришла церковь.

Первый хостел подобного рода открылся близ Рима в Тор-Сан-Лорено. Помочь разведенным мужчинам решили католическая церковь.

По официальным данным в Италии около 4 млн. мужчин находится в разводе. Из них 1 млн. не имеют собственного жилья. Дело в том, что при разводе суд зачастую встает на сторону женщины. В 7 из 10 случаев жилище достается женщине, так как ей необходимо воспитывать детей. Кроме того, после развода мужчину обязывают продолжать выплачивать ипотеку по дому. К этим выплатам прибавляются алименты и различные другие пособия на детей.

Из-за этого итальянцам иногда не хватает денег на съем жилья для себя. Они находятся на грани нищенского существования. Поэтому ночуют многие где придется.

Узнав о существовании такой проблемы, церковь решила прийти на помощь. Бездомные разведенные мужчины в открывшемся хостеле могут поесть, принять душ и переночевать.