Twitter хранит удаленные твиты и сотрудничает с правительством США. Об этом стало известно из сообщения одного из сотрудников компании.

3 января инженер Twitter Клей Хейнс встретился журналистом проекта Veritas undercover в Сан-Франциско. Вся беседа была записана на скрытую видеокамеру.

Сотрудник, проработавший в организации более года, признался, что рад предоставлять конфиденциальную информацию о Дональде Трампе в министерство юстиции. Там сейчас проводят собственное расследование в отношении президента.

Клей Хейнс сообщил, что они предоставляют абсолютно всю информацию: любые сообщения и твиты, в том числе и удаленные. Также мужчина выразил свою личную неприязнь действующему главе государства. По этой причине он рад сотрудничать с Минюсом США и предоставлять все данные.

Пока остается неизвестным, на каких условиях сотрудничают Twitter с правительством США: либо конфиденциальные данные предоставляются в добровольном порядке, либо через решение суда.