GM обновила самый популярный в Китае минивэн Wuling Hongguang

Машиностроительные гиганты GM и SAIC-Wuling обновили модель Wuling Hongguang. Этот автомобиль является самым популярным в Китае минивэном, и он готовится к дебюту. На других рынках это транспортное средство известно как Chevrolet Enjoy. Накануне фотошпионы представили в интернете кадры, на которых изображена новинка.

Минивэн Wuling Hongguang входит в список самых продаваемых автомобилей в Китае. В минувшем году на нем свой выбор остановили более 550 тысяч жителей КНР. В 2016 году машина разошлась по Китаю тиражом в 650 тысяч экземпляров.

Судя по шпионским фотографиям, обновленный минивэн Wuling Hongguang получил угловатый кузов, но выглядит современнее. На машину установлены иная головная оптика, другие бамперы, вертикальные задние фонари. Кроме того, у машины изменилась линия остекления.

При габаритах в 4420х1685х1755 миллиметров минивэн Wuling Hongguang имеет колесную базу размером 2720 мм. Обновленная версия машины, как и ее предшественник, продается с салоном на 5,7 и 8 мест.

В моторном отсеке обновленного Wuling Hongguang располагается модернизированная установка объемом 1,2 литра тягой 82 лошадиных силы. Кроме того, для минивэна предусмотрен 1,5-литровый агрегат, производительность которого составляет 105 л.с. Двигатели комплектуются механической трансмиссией и передним приводом. Прайс на обновленный минивэн Wuling Hongguang пока не называется.