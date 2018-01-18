Две перелицовки Chevrolet Captiva получили ценник в 1,3 млн рублей

Альянс SAIC и General Motors заявил о выпуске двух новых автомобилей, которые по сути представляют собой перелицованные варианты нового Chevrolet Captiva 2019 года.

Новыми моделями стали Wuling Almaz и MG Hector, которые и друг с другом разнятся совсем немного – отличается только решетка радиатора и шильдик с логотипом. При этом их размеры напоминают габариты Nissan X-Trail: длина новых кроссоверов составит 4655 мм, а колесная база – 2750 мм.

Под капотом у Wuling Almaz разместится 1,5-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель, рассчитанный на 150 лошадиных сил. Будет вариант и с дизельным мотором объемом 2,0 л и мощностью в 173 л.с. Пару силовому агрегату составит 6-диапазонная механическая коробка передач либо «робот». Аналогичной информации по оснащению MG Hector пока нет.

Продажи Wuling Almaz стартуют в Индонезии, а MG Hector оставят для индийского авторынка. Стоимость новинок составит от 1,5 млн рупий, то есть около 1,3 млн рублей.