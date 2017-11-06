В Сети появились первые изображения новой Skoda Fabia

Чешские машиностроители представили в глобальной сети первый тизер модели Skoda Fabia, которую ждет рестайлинг. В пресс-центре марки Skoda сообщили, что хэтчбек предстанет перед общественностью в марте на Международной автомобильной выставке в Женеве. Машина обзаведется новой светодиодной оптикой, немного измененным капотом, а также новыми системами помощи водителю.

Разработчики также проинформировали, что руководство марки Skoda рассматривает возможность возрождения высокопроизводительного Skoda Fabia RS. Ожидается, что автомобиль оснастят гибридной силовой установкой. Машина может появиться в ближайшие три года, после дебюта Skoda Fabia следующей генерации. Как ранее сообщалось, уже в 2019 году чехи намерены заняться активным внедрением гибридных и полностью электрических агрегатов в свои модели.

На базе хэтчбека Skoda Fabia в ближайшем будущем должен появиться бюджетный паркетник. Он займет в модельрром ряду производителя место на ступень ниже вседорожника Skoda Yeti. Новинка будет конкурировать на рынке с таким кроссоверами как Nissan Juke, Suzuki Vitara, Peugeot 2008 и Opel Mokka.

Хэтчбек Skoda Fabia ушел с авторынка России в 2015 году. Чехи отказались выпускать данную модель в Калуге. В ближайшие годы возвращение Skoda Fabia в РФ не планируется.