Обновленный пикап GMC Sierra запечатлен на тестах

Американские машиностроители продолжают работу над обновленным пикапом GMC Sierra. Об этом свидетельствуют шпионские фотографии, на которых запечатлен прототип модели в камуфляже. Автомобильные папарацци запечатлели транспортное средство, когда оно проходило дорожные испытания. Снимки показаны порталом motor1. Ожидается, что обновленный GMC Sierra будет сильно отличаться от модели Chevrolet Silverado.

Пикап GMC Sierra выступает в роли роскошной альтернативы модели Chevrolet Silverado. Однако обновлённый GMC Sierra получит иную внешность, и будет мало чем похож на своего «бюджетного» собрата. Шпионские фотографии указывают на то, что передняя часть новинки несколько вытянулась и получила более мягкие очертания. К слову, недавно дебютировавший Chevrolet Silverado остался «квадратным».

Силовая составляющая у пикапа GMC Sierra будет такой же, как и у Chevrolet Silverado. Это означает, что новинка получит агрегаты V8 объемом 5,3 и 6,2 литра, а также рядный дизельный мотор на 3.0 литра. Ожидается, что в базовом исполнении обновленный пикап GMC Sierra будет комплектоваться шестиступенчатой АКПП, а более дорогие версии машины будут оснащаться десятидиапазонной автоматической трансмиссией.

Спрос на пикапы производства концерна General Motors в последнее время заметно падает в США. Американцы все чаще отдают предпочтение более дешевым моделям марки Ram. Также статистика гласит, что самыми продаваемыми пикапами в США остаются Ford F-Series.