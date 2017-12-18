Составлен ТОП-10 наиболее популярных машин B-класса в России

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщают, что в 2017 году отечественные автомобилисты смогли купить 335 029 автомобилей B-сегмента, что на 5,9% выше показателей 2016 года. Таким образом был составлен рейтинг самых продаваемых авто данного класса.

Первенство в перечне завоевала KIA Rio, которая разошлась тиражом в 99 680 экземпляров, что на 11,6% больше результатов годичной давности. Далее в списке числится Hyundai Solaris, реализованный в количестве 78 786 единиц (-0,6%). Третье место получил седан Volkswagen Polo с объемом сбыта в 46 550 штук.

В ТОП-5 следует назвать "француза" Renault Sandero (30 446 ед.,+9,4%) и "чеха" Skoda Rapid (29 989 шт.,+17,6%). В первой десятке наиболее популярный в РФ машин сегмента B значатся LADA Kalina (19 702 ед., -5,7%), Datsun on-DO (18 920 ед., +45,3%), Datsun mi-DO (4 125 шт., -8,65%), Ford Fiesta (3 234 ед., -53,4%) и MINI Cooper (1 676 шт., +37%).