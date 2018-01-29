Названы лучшие подержанные иномарки до 350 000 рублей

Обозреватели одного отечественного специализированного портала разработали рейтинг лучших подержанных иномарок. Их стоимость не превышает отметку в 350 000 рублей.

Первенство в списке завоевал KIA Rio. Он получил обширный салон, хороший функциональный список, отличное внешнее оформление и дешевые детали кузова. Интересно, что перепродать KIA Rio не составит труда, так как он числится в списке наиболее ликвидных машин в РФ.

Второе место досталось Nissan Almera Classic. В хорошем состоянии найти авто будет трудно. А вот если все-таки повезет, то можно рассчитывать на длительный срок службы. ТОП-3 закрывают Renault Logan и Renault Sandero. Они считаются наиболее надежными машинами, но лучше покупать авто с МКПП.

В ТОП-5 попали Chevrolet Lacetti и Mitsubishi Lancer. Первый характеризуется надежностью, понятностью и легкостью в обслуживании. Второй можно также назвать надежным авто, за который стоит отдать данную сумму.