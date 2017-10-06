"Си" или "Ши"? Вопрос с Mitsubishi решен

С давних пор между автомобилистами и фанатами Mitsubishi шел спор по поводу русского произношения названия компании. "Митсубиси" или "Митсубиши"? До этого момента точно ответить не мог никто.





Представители российского подразделения Mitsubishi недавно отправили официальный запрос в токийский офис компании с прошением разъяснить, как все-таки правильно произносить название компании на русском. Ранее вопрос стоял в том, что есть два подхода к изучению японского языка, при этом один подход учитывает наличие звука "ш", а другой заменяет его на звук "с", это приносило много трудностей в транслитерации Mitsubishi.

Токийский офис компании наконец дал свой ответ, который подтвердил, что правильно Mitsubishi звучит, как "митсубиши". Данное заявление руководство навсегда поставило точку в спорах о названии марки и позволило правильно обозначить дилерскую сеть. Теперь все официальные дилеры получат название "Митсубиши Моторс".