Для вездехода «Шаман» успешно завершилась экспедиция «Север без преград»

Экспедиция «Север без преград», в рамках которой протестировали вездеход «Шаман» российского производства, подошла к концу. Во время экспедиции произошло немало интересного, сообщают в джип-клубе «Лебёдушка» и компании «Авторос».

С 4 по 30 марта российский вездеход «Шаман» проехал 7 600 километров, причём в случае с 3 500 километрами приходилось передвигаться в условиях бездорожья по снегу и льду. Помимо погодных и дорожных условий, задачу осложняла плохая видимость.

Члены экспедиции пользовались навигатором, чтобы не сбиться с пути. Однако они столкнулись не только с трудностями, но и с приятными сюрпризами. До территории фирмы «Авторос» вездеход «Шаман» добрался к 28 марта 2018 года. Участников экспедиции встретил военный оркестр, сыгравший марш.

Стоит напомнить, что автомобиль «Шаман» укомплектовали восемью колёсами и покрышками низкого давления, подходящими для эксплуатации при любой погоде. Под капотом вездехода разместился 3,0-литровый турбированный «дизель» Iveco F1C с отдачей в 176 лошадиных сил.

Пару двигателю составляет 6-диапазонная механическая КПП ZF 6S. По суше вездеход ускоряется максимум до 80 км/ч, а по воде 0 до 7 км/ч. Приобрести такую машину можно за 8 950 000 рублей.