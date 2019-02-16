Российская компания Volgabas удивила новым видом вездехода

Волгоградские инженеры около двух лет создавали уникальную машину с искусственным интеллектом. В России изобретение стало уникальным в своём роде.

Идея создания нового вида вездехода возникла в ходе арктической операции. Российская компания Volgabas долгое время работала над совершенствованием изобретения, прежде чем удивила всю Россию. Для создания машины использовали передовые технологии по внедрению искусственного интеллекта. Модель имеет современное программное обеспечение, встроенную систему навигации и специальное машинное зрение. За счет этого вездеход является пешеходным беспилотником и позволяет самостоятельно двигаться в разных условиях без участия человека. За счет мощного генератора и тяговых электродвигателей, машина способна работать до 120 часов.

Инженеры взяли за основу модель вагонов-сцепок. Поэтому вездеход с легкостью может передвигаться по льду, двигаться в воде и проходить через вертикальные преграды до полутора метра.

Новое изобретение найдет применение в разведке арктической местности, а также доставке различных грузов в отдаленные места за полярным кругом.