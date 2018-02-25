Составлен ТОП-3 впечатляющих вездеходов от российских мастеров

Когда речь заходит о вездеходах, то российским инженерам нужно отдать должное, они научились делать поистине оригинальные и проходимые машины. Журналисты составили ТОП-3 самых массивных и интересных вездеходов, созданных российскими специалистами.

На первом месте рейтинга расположился внедорожник "Шерп". Новинка была представлена на Московском автосалоне, который проходил в 2015 году. Разработчики отметили, что автомобиль предназначен для прохождения болотистых мест, под капотом у него установлен 1,5-литровый турбированный дизельный агрегат, генерирующую всего-навсего 44 лошадиных силы, однако такой мощности всё же хватает для выполнения поставленных задач.

Вторая строчка досталась более симпатичному Атон-Импульс Викинг 2992, который имеет салон, рассчитанный на 7 человек. Автомобиль приводится в движение 82-сильным агрегатом, который слабоват для 3,3-тонной машины, но всё же его хватает для преодоления условий жесткого бездорожья.

ТОП-3 замыкает вездеход, способный передвигаться как по суше, так и по воде. Автомобиль "Бурлак" впервые был показан в 2015 году, его разработкой занималась компания "Вездеходы Макарова". Основным предназначением машины являлась работа в условиях льдов и мороза. Кроме того, модель может передвигаться по воде, что дает явное преимущество перед конкурентами.