Компания Audi привезла в РФ автомобили спецсерии Premium

Представители Audi сообщили о запуске продаж на российском рынке новых A3, A4, Q3 и A6 в особой серии Premium. Такие автомобили отличаются расширенным списком оснащения.

Покупатели могут выбирать из четырёх комплектаций: Premium, Premium Plus, Premium S и Premium Business. Вне зависимости от выбора модели Audi A3, A4, Q3 и A6 получили комбинированную обивку кресел из натурально и искусственной кожи и мультифункциональный руль.

Седан A3 с 1,4-литровым мотором TFSI доступен в исполнениях Premium и Premium Plus. В первом случае автомобиль может похвастаться датчиками дождя и света, парктроником, климат-контролем и особыми фонарями. Помимо этого, Audi A3 Premium Plus получил светодиодную оптику, 17-дюймовые уникальные диски и окрас «металлик».

Кроссовер Q3 Premium оснащается таким же аграгетом, а Premium Plus и Premium S предлагаются с 2.0 TFSI. Первые две модификации обзавелись климат-контролем, электроприводом багажника, Bluetooth и другими функциями. Premium S отличается клёсными дисками на 19 дюймов, глянцево-черным спойлером, спортивными передними сидениями и так далее.

Седан Audi A4 в спецсерии Premium оснащается обогревом руля, трёхзонным климат-контролем и отделкой салона Twin leather. В зависимости от версии новый Audi A6 сможет порадовать автодоводчиком дверей, 4-зонным климат-контролем, вентиляцией передних кресел и камерой заднего вида.