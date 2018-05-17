В России заработал YоuTube Music

YоuTube Music начинает свою работу в России. Новое стриминговое детище корпорации Google доступно как в подписке, так и в свободном доступе.

О скором выходе YоuTube Music в российское интернет – пространство компания сообщала еще в середине мая этого года. Решение о создании отдельного музыкального сервиса в Google объясняли большим количеством как профессиональных музыкантов, использующих платформу для выхода своих творений, так и огромным числом пользователей, которые ищут на YоuTube именно музыку.

Планируется, что на YоuTube Music появятся не только официальные клипы и записи концертов исполнителей, но и кавер-версии композиций, живые концерты и другие записи. Кроме того, в сервисе доступно составление плейлистов и функция умного поиска. Стоимость платного варианта YоuTube Music Premium – 169 рублей в месяц. Бесплатное использование сервиса также возможно, однако пользователям придется смотреть и слушать не только музыку, но и рекламные ролики. Еще одно преимущество платной подписки – возможность скачать понравившийся контент и прослушивание музыки в фоновом режиме.

Одновременно с YоuTube Music, в России стала также доступна и платная подписка на YоuTube Premium.