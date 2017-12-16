YouTube открывает новый сервис для меломанов

YouTube расширяет возможности своих пользователей. Уже с 22 мая заработает новый стриминговый сервис, который получил название YouTube Music.

Компания объявила, что решение о создании YouTube Music приняли после анализа статистики работы платформы. Ведь больше миллиарда пользователей приходят на YouTube именно для того, чтобы найти и послушать музыку. С другой стороны, платформой активно пользуются музыканты и исполнители, которые размещают здесь свои композиции. Причем их число, согласно подсчетам, достигает двух миллионов в месяц.

Разработчики уже заявили, что на YouTube Music можно будет найти музыку на любой вкус, причем это будут не только клипы, и официальные альбомы, но и концертные «живые» выступления, ремиксы, кавер-версии хитов и так далее.

Известно также, что сервис будет доступен как в платном, так и бесплатном вариантах. Ежемесячная оплата составит 9,99 долларов (около 600 рублей). Бесплатная версия стриминга будет существовать за счет рекламы.

YouTube Music будет доступен в любом месте, где существует интернет. Для удобства меломанов компания планирует выпустить специальное приложение для мобильных гаджетов.