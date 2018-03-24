В мире

В Тольятти замечен прототип Cross-версии LADA XRay

Сегодня, 13:35

В сети появились шпионские фотографии новой Cross-версии LADA XRay. Новинку заметили во время тестирования на дорогах Тольятти, "упакованную" в плотный камуфляж.

На то, что перед нами фото именно Cross-версии LADA XRay указывает пластиковый обвес, а также увеличенный дорожный просвет. Также заметны некоторые новые элементы экстерьера, среди которых антенна "акулий плавник", спаренные патрубки выхлопной системы и прочее.

Многие считают, что данная версия LADA XRay получит полный привод, однако это не так, на то есть ряд причин. Во-первых, "АвтоВАЗ" не станет делать из XRay конкурента для LADA 4X4, потому что машины находятся в разных сегментах, на смену внедорожнику должен прийти именно внедорожник, а не кроссовер. Во-вторых, для установки полного привода нужно полностью переработать колесную систему.

Михаил Матренинский
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