В Тольятти замечен прототип Cross-версии LADA XRay

В сети появились шпионские фотографии новой Cross-версии LADA XRay. Новинку заметили во время тестирования на дорогах Тольятти, "упакованную" в плотный камуфляж.





На то, что перед нами фото именно Cross-версии LADA XRay указывает пластиковый обвес, а также увеличенный дорожный просвет. Также заметны некоторые новые элементы экстерьера, среди которых антенна "акулий плавник", спаренные патрубки выхлопной системы и прочее.

Многие считают, что данная версия LADA XRay получит полный привод, однако это не так, на то есть ряд причин. Во-первых, "АвтоВАЗ" не станет делать из XRay конкурента для LADA 4X4, потому что машины находятся в разных сегментах, на смену внедорожнику должен прийти именно внедорожник, а не кроссовер. Во-вторых, для установки полного привода нужно полностью переработать колесную систему.