«Покупать или нет? Конечно же да!»: Чем так хороша LADA XRay Cross, рассказал восторженный владелец

Водитель выбрал отечественный кроссовер из целого ряда достойных конкурентов. И не пожалел.

На своём канале «Честный отзыв» владелец LADA XRay Cross рассказал, как пришел к покупке данного автомобиля. Изначально он определился с некоторыми критериями, которым планировал следовать: кроссовер должен быть компактным, в достойной комплектации, а также стоить не более 1 000 000 рублей. За эти деньги блогер мог бы приобрести себе Hyundai Creta, Renault Duster, Chery Tiggo, Geely Atlas или даже Zotye T600, но его выбор пал на «Иксрей».

Китайские кроссоверы не показались автолюбителю достаточно надежными, а «Крета» и «Дастер» просто не понравились водителю, да и оснащение ему показалось не самым лучшим. А вот LADA XRay Cross, по словам восторженного автора видео, очень даже хороша, и идеально подходит для жизни в деревне.

Невысокий расход, достойная комплектация, приятный экстерьер и ярко-красный цвет кузова – все эти факторы позволили блогеру долго не раздумывать, и купить LADA XRay Cross сразу после небольшого тест-драйва. «Покупать или нет? Конечно же да! Бывает так, что садишься в машину и понимаешь – это твоё. Вот и с Иксреем так получилось», – резюмировал довольный водитель.