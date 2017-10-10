Внедорожный LADA Xray 4x4 может получить французскую коробку передач

В сети появилась информация, что LADA Xray 4x4 получит коробку передач от французской марки Renault. Новинка должна будет составить неплохую конкуренцию Renault Duster.

Изначально компания планировала выпустить компактный кроссовер с механической КПП, однако французы поделились с LADA автоматической коробкой передач. Как видно, иностранную марку не пугает возможная конкуренция.

Кроссовер Xray будет оснащен бензиновым мотором мощностью 122 лошадиные силы, объем которого составляет 1,8 литра. Ожидается, что LADA Xray 4x4 получит камеру заднего вида, систему курсовой устойчивости, навигации, а также современную мультимедиа систему, которой можно будет управлять с помощью большого тачскрина.