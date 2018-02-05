"АвтоВАЗ" выпустит самую дешевую версию XRay

Отечественный автопроизводитель "АвтоВАЗ" занимается разработкой самого дешевого варианта XRay. Бюджетная новинка получит 15-дюймовые "катки" и неокрашенные зеркала.

Официальный паблик RCI News накануне опубликовал запись о том, что с конвейеров завода "АвтоВАЗ" сошли три "сверхбюджетных" XRay. Машины удешевили благодаря установке меньших колесных дисков и неокрашенных зеркал и дверных ручек.

Стоит отметить, что модель не лишилась таких систем, как мультимедийного центра, гидроусилителя руля и стеклоподъемников. К тому же, бюджетный XRay получит систему рядности, ABS и систему помощи при заезде вверх.

Под капотом остался все тот же бензиновый мотор, объемом 1,6 литра, генерирующий 106 лошадиных сил. Силовая установка работает в тандеме с механической коробкой передач. Цена на модель пока что неизвестна, но стандартная базовая комплектация стоит 508,4 тысячи рублей.