Ford показал самую бюджетную версию нового Focus

Американский автомобильный бренд Ford опубликовал снимки самой бюджетной версии обновленного Focus в кузове хэтчбек. Новинка стоит более чем в два раза дешевле топового варианта, хотя оснащение сильно не отличается.

Для автомобильного рынка Германии данный вариант хэтчбека доступен по цене от 18,7 тысячи евро, в то время как топовая модификация продается от 25,2 тысячи евро, а с полным комплектом опций цена достигает отметки в 40 тысяч евро.

Самая бюджетная версия Ford Focus получила под капот 1,0-литровый агрегат, генерирующий 85 лошадиных сил и работающий в тандеме с 6-скоростной механической коробкой передач. Из оснащения можно отметить кондиционер, электрические стеклоподъемники, небольшой дисплей мультимедийного центра и прочее. В то же время, на данной версии машины вы не заметите противотуманок, а вместо литых дисков, установлены 16-дюймовые штампованные колеса и галогеновые фары.