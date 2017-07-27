Озвучена стоимость Ford Focus нового поколения

Компания Ford активно готовит компактный хэтчбек Focus к выходу на автомобильный рынок. Презентация модели состоялась на днях в Великобритании, а теперь нам известна цена на новинку.

Старт продаж Ford Focus намечен на сентябрь текущего года по цене 18 700 евро. Кроме хэтчбэка со временем автомобиль появится в формате универсала и в кузове седан. Новая генерация получила переработанный дизайн, круиз-контроль и систему безопасности Co-Pilot360.

Среди изменений стоит отметить новые адаптивные фары, способные на расстоянии до 65 метров считывать дорожные знаки. Ford Focus оснащен обновленным парктроником и помощником для аварийного маневрирования. Автомобиль стал немного длиннее, за счет чего салон теперь стал просторнее. Однако, несмотря на рост габаритов, автомобиль стал весить на 50 кг меньше своего предшественника.