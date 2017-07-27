В мире

Озвучена стоимость Ford Focus нового поколения

Сегодня, 09:10

Компания Ford активно готовит компактный хэтчбек Focus к выходу на автомобильный рынок. Презентация модели состоялась на днях в Великобритании, а теперь нам известна цена на новинку.

Старт продаж Ford Focus намечен на сентябрь текущего года по цене 18 700 евро. Кроме хэтчбэка со временем автомобиль появится в формате универсала и в кузове седан. Новая генерация получила переработанный дизайн, круиз-контроль и систему безопасности Co-Pilot360.

Среди изменений стоит отметить новые адаптивные фары, способные на расстоянии до 65 метров считывать дорожные знаки. Ford Focus оснащен обновленным парктроником и помощником для аварийного маневрирования. Автомобиль стал немного длиннее, за счет чего салон теперь стал просторнее. Однако, несмотря на рост габаритов, автомобиль стал весить на 50 кг меньше своего предшественника.

Диана Алиева
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