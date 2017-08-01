В Воронеже разъезжает «Нива» со смешным глубиномером

По проспекту Революции в Воронеже разъезжает особая «Нива». Отечественный с правой стороны внедорожник украсили смешной и креативной шкалой глубины погружения авто.

Помимо классических сантиметров на шкале также написаны значения той или иной глубины. По мнению автовладельца 60 сантиметров это только «Лужица», 70 сантиметров ласково назвали «Бродик», отметка в 90 сантиметров обозначена как «Скоро будет мокро».

Метровая глубина шуточно названа «Давай еще». Таким же образом шуточно названы отметки в 110, 120, 130, 140 и 150 сантиметров. Наибольшая отметка в 160 сантиметров названа «Русские не сдаются».

Многие водители Воронежа с энтузиазмом и пониманием отнеслись к владельцу «Нивы» с креативным глубиномером. Стоит отметить, что данный способ измерить глубину может пригодиться воронежцу, поскольку ранняя весна – время опасных глубоких луж. Если слишком глубоко заехать машиной в воду можно повредить не только электронику, вода также пагубно влияет на двигатель и ряд составляющих трансмиссии.