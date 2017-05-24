Специалисты рассказали о правилах езды по лужам

Ранней весной на улицах обычно можно заметить довольно много глубоких луж, которые могут нанести большой ущерб автомобилям. Специалисты сообщили о потенциальных повреждениях в глубоких лужах и дали несколько рекомендаций для того, чтобы избежать таких ситуаций.

Отмечается, что наиболее важным считается глубина лужи, которая не должна превышать 25 мм для обычных машин. Кроме того автолюбителям необходимо ездить со скоростью не больше 10 км/ч, так как они могут попасть в глубокую яму под водой и вызвать волну, которая может попасть в моторный отсек.

Еще вода не должна покрывать выхлопную трубу. Какое-то время она может быть погружена в воду, но только при средних или высоких оборотах, иначе вода может залить глушитель. Подчеркивается, что езда по лужам представляет опасность для КПП по причине разницы температур, которая вызывает разрежение внутри компонентов трансмиссии и вода может попасть внутрь механизма. В итоге масло и вода смешиваются и снижает срок работы коробки передач.

Вода может оказаться еще в электрооборудовании, проводах и свечах. Их можно просушить в теплом месте для того, чтобы завести двигатель. Но если авто находится в воде нужно проверить, нет ли воды в воздухозаборниках. Специалисты рекомендуют, что лучше объезжать лужи.