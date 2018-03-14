В РФ могут привезти азербайджанского "убийцу" LADA Granta

На российский автомобильный рынок могут поступить новые седаны Khazar, сборку которых начнут осуществлять в Азербайджане. В перспективе автомобили бренда могут появиться на авторынках стран СНГ.

Бренд Khazar организован совместно азербайджанской машиностроительной компанией Azeurocar и иранскими разработчиками из известной фирмы Iran Khodro. В проект обе стороны уже влили приблизительно 815 000 000 рублей.

Отмечается, что машины под брендом Khazar сможет конкурировать с российскими седанами LADA Granta. Внешне она похожа на Iran Khodro Dena, только у «азербайджанца» иная решетка радиатора и логотип с буквами KH.

Сообщается, что цена первых авто Khazar составит 14 000 - 16 000 манатов (в среднем 500 000 рублей). Впоследствии стартует выпуск более дорогих моделей, которые обойдутся от 18 000 до 20 000 манатов. Основными рынками для новинки считаются РФ, Украина, Беларусь и Центральная Азия.