Фиолетовый Lamborghini Aventador SV оценен в 664 000 долларов

Итальянская машиностроительная компания Lanborghini, подкотнрольная немецкому автоконцерну Volkswagen, представила свой необычный спорткар Lanborghini Aventador SV. Он вполнен в фиолетовом цвете, а за него просят 664 000 долларов.

Машины итальянского бренда как правило ассоциируются с оранжевым либо зеленым цветовыми оттенками. Но не только эти оттенки присутсвуют в палитре марки. Компания представила авто в фиолетовом цвете, предназначенную для миллионеров, которые изъявили желание показать себя.

Фиолетовый оттенок Lamborghini Aventador SV получил название Daiblo SE30. Он дополнен матовыми акцентами из углеволокна, которые имеются на заднем крыле, диффузоре, воздухозаборниках, сплиттере и боковых обтекателях. Еще одной спецификой уникального спорткара выступают спицевые диски и детали на корпусе. Отмечается, что Lamborghini Aventador SV проехал только 13 км.