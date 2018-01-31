Презентация модернизированного Renault Kadjar состоится в начале 2019 года

В 2017 году кроссовер Renault Kadjar в Европе показал спад спроса на 14% в сравнении с результатами 2016 года, существенно проигрывая «родственному» Nissan Qashqai, тираж которого составил 247 199 экземпляров. Французский разработчики планируют существенно обновить модель и вновь сделать её популярной.

Ради увеличения объемов продаж своих автомобилей прошлой осенью компания осуществила небольшое техническое обновление, но оно не помогло вывести продажи на новый уровень.

Теперь разработчики приготовили обширное обновление которое среди прочего должно затронуть как кузов автомобиля, так и его салон. Вероятнее всего, Kadjar получит бензиновый 1,3-литровый мотор с турбонаддувом.

Исходя из тестового образца рестайлингу подвергнется оформление решетки радиатора и бампер. Возможно также стоит ожидать и корректировки в оптике. Презентацию нового кроссовера французы проведут уже в начале следующего года.