Обновлённый кроссовер Renault Kadjar дебютирует в начале 2019 года

Французский автопроизводитель Renault рассчитывает нарастить продажи Kadjar, проведя полноценный рестайлинг, затрагивающий дизайн экстерьера и интерьера, а также оснащение. Пока модель существенно уступает по продажам в Европе «родственнику» в лице Nissan Qashqai.

На европейском авторынке компактный кроссовер Renault Kadjar оказался только на седьмой позиции в своём сегменте с 111 705 проданными экземплярами за 2017 год (-14%), тогда как объём реализации бестселлера Nissan Qashqai достиг 247 199 авто. Осенью французский автомобиль получил ряд косметических доработок, однако это не помогло повысить его популярность, поэтому теперь модель ожидает полноценное обновление.

Ожидается, что Renault Kadjar обзаведётся 1,33-литровым бензиновым турбодвигателем, который разработали инженеры Renault и Daimler. На ряде моделей Renault такой мотор генерирует от 115 до 160 лошадиных сил при крутящем моменте от 220 до 270 Нм. Скорее всего, данный агрегат заменит старый объёмом 1,2 литра.

Кроме того, новинка может получить аналог полуавтономной системы ProPilot от Nissan с автоматическим движением по выбранной полосе. Презентация обновлённого кроссовера Renault Kadjar состоится в начале 2019 года.