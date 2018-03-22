Оглашен список самых выносливых автомобилей

Американцы составили топ-10 транспортных средств, которые могут проехать больше 320 тысяч километров. Для большинства сегодняшних машин такой пробег практически недостижим.

Перебрав 13,5 миллиона машин ISeeCars нашли 10 удивительно живучих и выносливых автомобилей выпущенных в период с 1981 по 2017 год.

Первое место данного рейтинга занимает Toyota Sequoia. На данный момент 6,6% из всех машин данной модели могут похвастаться пробегом более чем 320 тысяч км.

Второе место отдали Ford Expedition с 5,4%, а за ним Chevrolet Suburban, который отстает всего на 0,2%.Четвертое и пятое место занимают Toyota 4Runner (4,2%) и GMC Yukon XL (3,9%) соответственно.

За ними следует Chevy Tahoe (3,8%), и его аналог немного высшего класса GMC Yukon (2,8%). Дальше идет первый седан в этом рейтинге переднеприводная Toyota Avalon (2,4%).Не обойдется и без минивена - завершает ТОП-10 Honda Odyssey с результатом таким же как и у седана(2,4%)