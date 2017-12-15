Volkswagen готовит новую генерацию седана Lavida

Компания Volkswagen переработала седан Lavida создав новую генерацию автомобиля. Модель будет называться Volkswagen Lavida Plus и уже скоро его можно будет приобрести на Поднебесном рынке.

Новинка будет отличаться большими размерами чем у своего предшественника. Так длина составляет Lavida Plus 4 670 мм, ширина 1 806 мм, а высота 1 474 мм. Расстояние между осями увеличилось до 2 688мм . Ожидается, что в движение Volkswagen Lavida Plus будет приводить 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью в 116 л.с., работающий с 5- или 6-скоростной механикой. Но возможно разработчики решат установить 7-ступенчатую роботизированную коробку передач.

Новая модель среди прочего сможет похвастаться двухзонным климат-контролем, функцией предотвращения столкновений, запуском двигателя с кнопки и светодиодной оптикой. Компания будет выпускать Volkswagen Lavida Plus для продаже только на китайском рынке. В сети еще нет информации о цене автомобиля, однако уже известна дата премьеры новой модели. Мир увидит Lavida Plus в Пекине на презентации которая состоится 25 апреля 2019 года.