В Москве изымают нелегальные автомобили такси

За первый квартал 2018 года сотрудники Госавтоинспекции города Москвы изъяли более 80 автомобилей нелегально перевозивших людей. Об этом в интервью заявил Максим Ликсутов, который является главой департамента транспорта столицы.





Начиная с января этого года, Госавтоинспекция выписала более 1,3 тысячи штрафов водителям и компаниям, занимающимся перевозками. Вс дело в том, что многие таксисты забывают о правилах перевозки пассажиров и не соблюдают нормы безопасности. Так например, у большинства водителей замечены проблемы с системой торможения, или же рулевым управлением. Кроме того, некоторые и вовсе таксуют, не имея на то право.



Как отметил Ликсутов, такая беспечность и халатность ведет к увеличению ДТП и угрожает жизни и здоровью пассажиров. Поэтому были приняты серьезные меры, среди которых лишение лицензий и изъятие автомобилей у компаний.