Первые снимки роскошного седана Lexus ES

В сети опубликована первая фотография Lexus ES без камуфляжа. Долгожданная новинка будет показана публике в конце этого месяца.

К сожалению никакой информации об обновлении моторной линейки и технических характеристик почти нет. Однако благодаря массе шпионских фотографий мы можем иметь общее представление о рестайлинге новой версии.

Из самых видимых изменений можно подметить, что Lexus ES теперь имеет вертикальную решетку радиатора, новые бамперы и головную оптику. На данный момент в Lexus используется силовой гибрид с двигателем внутреннего сгорания на 200 лошадиных сил. Возможно эта установка достанется и обновленной версии модели.

Модель нового поколения построена на базе архитектуры TNGA. Не обойдется и без фирменных систем безопасности и контроля характерной для Toyota. Информации о стоимости автомобиля еще не опубликовали. Свой выход на публику Lexus ES ждет в конце 2018 - начале 2019 года, на открытии пекинского автосалона.