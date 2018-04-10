Новый седан Lexus ES рассекретили на официальном видео

Ранее премиальный бренд Lexus представил изображение решетки радиатора нового поколения Lexus ES. Теперь автопроизводитель опубликовал официальное видео с новой генерацией седана.

Lexus ES 2018 года построен на основе новой глобальной базы Toyota New Global Architecture (TNGA). Дебют обновленного седана состоится в рамках международной автовыставки в Пекине 25 апреля.

Первой отличительной чертой нового седана Lexus ES стала решетка радиатора, её особенность в вертикально расположенных планках. Согласно опубликованному видео, компания намерена представить гибрид: внизу задней двери установили шильдик Hybrid. Помимо этого, новая генерация получила иные бамперы, видоизмененные передние фары, а также оптику на светодиодах.

Сзади на Lexus ES установили спойлер. На данный момент неизвестно, какие именно будут двигатели у нового седана Lexus ES 2018 года.

Седан актуальной генерации оснащен двигателем объемом 2.0 литра с отдачей 150 и 184 «лошади», объемом 3.5 литра с отдачей 249 «лошадей».