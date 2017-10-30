В 2018 году на перекрестках Барнаула появится "вафельная" разметка

В алтайском городе Барнаул появится новый тип дорожной разметки, представляющей из себя желтые ромбы на перекрестках, очень похожие на рисунок на вафлях. Они продемонстрируют, куда не следует выезжать во время дорожных пробок.

Как сообщает пресс-центр городской администрации Барнаула, новшество в виде «вафельной» разметки заработает с 28 апреля текущего года. Однако на каких перекрестках и когда именно появится такая разметка, держится в секрете.

Разметка наносится для того, чтобы автолюбители не выезжали на перекресток при образовании пробки. Такое правило уже давно содержится в ПДД, но немногие исполняют его. В итоге автомобиль выехал на перекресток, остановился, а после переключения сигнала светофора машина не дает проехать другим участниками дорожного движения.

Штраф за выезд на помеченный перекресток составляет 1 000 рублей. Но за это правонарушение довольно редко наказывают, так как это технически непросто. В настоящее время в Москве «вафельная» разметка наносится на перекрестках, оборудованными камерами видеонаблюдения, и нарушителям отправляют штраф по почте.