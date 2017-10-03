Tesla готовится к началу производства электрического кроссовера Model Y

Электрический компактный кроссовер Tesla Model Y войдет в производство уже осенью 2019 года. Разработчики рассчитывают что новая модель сможет вывести Tesla на новый уровень продаж.

Хотя нынешняя модель Tesla Model 3 не показала большой реализации, компания с оптимизмом взялась за разработку нового электрмобиля, который по их мнению станет более интересным для публики и принесет Tesla миллионные продажи.Расчет идет на доступную цену новинки, а также на рост популярности электрических машин и семейства спортивно-утилитарных автомобилей.

Tesla Model Y будет построен на основе архитектуры уже известной Model 3. Подготовка нового кроссовера опережает темпы, независимые источники сообщают что в США новинка начнет производиться в ноябре 2019 года. Хотя Tesla нередко меняет сроки, публика ожидает выхода Model Y на автомобильный рынок в марте 2020 года.